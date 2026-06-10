Retromarcia in casa Monza. Nonostante la fiducia incassata dalla società, Paolo Bianco è pronto a lasciare i brianzoli con cui ha da poco conquistato la promozione nel massimo campionato, superando nella finale dei playoff il Catanzaro in un doppio confronto ricco di emozioni. Sembrava che tra le parti fosse tutto chiarito in vista di una nuova stagione insieme, invece per sua scelta l'allenatore ha deciso di tornare in cadetteria, nello specifico alla guida del Pisa fresco di retrocessione, dove è stato esonerato Oscar Hiljemark.

Niente debutto in Serie A al Meazza contro i campioni d'Italia dunque per Bianco, visto che al Monza è toccata proprio la trasferta di Milano come bentornato nel massimo campionato. A guidare i brianzoli sarà un nuovo tecnico.