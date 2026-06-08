Paolo Bianco avrà la sua occasione di guidare il Monza anche in Serie A, che ha contribuito con il proprio lavoro a conquistare. L'allenatore, la cui conferma è stata a lungo in bilico,

.@ACMonza, Paolo Bianco resta sulla panchina. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 8, 2026 ">ha ottenuto la fiducia della società anche per quanto riguarda il massimo campionato, raggiunto dopo una stagione positiva e una finale playoff vinta soffrendo fino all'ultimo contro il Catanzaro.

Bianco e il suo Monza ri-esordiranno in Serie A nel weekend del 22-23 agosto al Meazza contro i campioni d'Italia dell'Inter. Un appuntamento a cui sarebbe stato difficile rinunciare.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 16:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.