Alessandro Costacurta parla a Tuttosport della prossima Champions League, approfittando dei primi turni di qualificazione cominciati ieri.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle italiane? Partiamo dall’Inter.

«Sicuramente i nerazzurri sono i più attrezzati per arrivare almeno agli ottavi di finale, poi dipenderà da chi troveranno. Purtroppo il discorso è semplice: sulla carta Psg, Bayern, Barcellona, Real Madrid e almeno quattro inglesi sono più forti. Quindi arrivare ai quarti sarebbe un’impresa. Mi dispiace che l’Inter abbia ricevuto due no importanti sul mercato. Se giocatori come Palestra e pure Nico Paz preferiscono andare altrove piuttosto che in un club come l’Inter, significa che non c’è più l’appeal di una volta e non è un bel segnale per le nostre big. Si sono scelti i soldi o la confort zone».

Le altre?

«Penso che faranno fatica. Il Napoli è solido, ma non lo vedo fra le prime quindici. Se Allegri allenasse il Bayern, forse raggiungerebbe la finale, con questo Napoli non so. Non credo che Max sia il tecnico giusto, oggi, per fare un tipo di percorso in Europa. Roma e Como mi incuriosiscono, possono essere delle outsider per il gioco che esprimeranno e le guarderò volentieri. Posso aggiungere una cosa?».

Prego.

«Non vorrei essere frainteso, non sono contro Allegri o Mourinho, però non mi diverto a guardare le loro gare. Dopo 45 anni di calcio posso permettermi di scegliere e mi sono stancato di vedere un certo tipo di match, voglio divertirmi».