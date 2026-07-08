La giornata di ieri, per Aleksandar Stankovic, è stata quella dei video social, delle immagini con la maglia dell'Inter di nuovo indosso. La società ha infatti deciso di riacquistarlo dopo l'annata spesa al Bruges, mettendo sul piatto 23 milioni di euro e riaggregando così il giocatore al futuro centrocampo.

Dalle parole di Stankovic jr trapela la voglia di giocare a Milano con la squadra in cui è cresciuto, nel settore giovanile e con Chivu come allenatore. «Non so spiegare questa emozione, devo ancora elaborare. Ho iniziato a giocare a calcio per l'Inter perché il mio sogno era giocare a San Siro», sono le dichiarazioni che il Corriere dello Sport ricorda sul quotidiano di oggi. "Le parole di ieri sono un altro segnale a favore della permanenza, anche se l’ultima parola spetterà alle dinamiche di mercato e il giocatore comunque partirà in ritiro agli ordini di Chivu", si legge ancora sul Corsport.