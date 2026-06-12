Il Bologna Under 18 si prepara al grande appuntamento di domani, quando alle ore 20 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena si giocherà la Finale Scudetto di categoria contro l'Inter di Simone Fautario, finale ottenuta dopo la vittoria per 2-0 contro la Roma in semifinale. Partita che il tecnico rossoblu Luigi Della Rocca presenta così: "Manca il passo più importante, ma prima di tutto devo dire che questi ragazzi non smettono di sorprendere. In semifinale un’altra vittoria clamorosa. Ora bisognerà cercare di recuperare più energie possibili perché tra una partita e l’altra c’è pochissimo tempo per riposare. Dovremo mettere in campo le nostre qualità sotto tutti i punti di vista, perché per centrare un obiettivo del genere bisognerà sfiorare la perfezione".