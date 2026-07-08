Una volta che sarà chiusa la trattativa per Anan Khalaili, all'Inter si augurano accada in tempi non troppo dilatati, la dirigenza si concentrerà sul file dedicato al difensore centrale. Secondo Tuttosport, in cima resta Trevoh Chalobah, ma occhio anche a Davinson Sanchez, difensore del Galatasaray e della nazionale colombiana che ha appena abbandonato il Mondiale ai calci di rigore, sconfitta dalla Svizzera.

L'altra trattativa che potrebbe diventare "calda", sempre dopo che si sarà risolta la questione legata all'esterno destro, è quella legata a Curtis Jones. "Ha tutto per diventare il tormentone agostano: l’inglese però è un pallino di Chivu e i dirigenti faranno di tutto per accontentarlo". Infine, una "postilla su Carlos Augusto: prima della partenza per il ritiro verrà fatto un punto sul rinnovo e c’è ottimismo sul fatto di arrivare a una stretta di mano".