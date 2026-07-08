Lautaro Martinez viene premiato dalla stampa sportiva italiana con voti più che lusinghieri dopo la partita tra Argentina ed Egitto, vinta 3-2 dai sudamericani con tre reti in 13', dopo che gli egiziani erano andati avanti 2-0. Determinante, tra le mosse di Scaloni, quella di mandare in campo il "Toro" al 21' del secondo tempo. L'attaccante dell'Inter ha mancato un'ottima occasione in area avversaria, ma ha creato scompiglio e si è inventato un assist perfetto per la rete decisiva di Enzo Fernandez.

Su Tuttosport il capitano nerazzurro si prende un 6,5, che sale a 7 per il Corriere dello Sport e anche per La Gazzetta dello Sport. "Ingresso determinante - si legge nelle pagelle della rosea - Entra con caparbietà e destrezza nel flipper che genera il pari. E il cross della vittoria, teso e preciso, è una sua invenzione".