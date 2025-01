Dopo Sergio Conceicao, è Tijjani Reijnders a presentarsi davanti ai microfoni di Milan TV per anticipare i temi della finale di Supercoppa Italiana di domani contro l'Inter: "Non vedo l’ora di giocare questa partita, è la mia prima finale qui e voglio vincere il mio primo trofeo col Milan. È importante per me ma soprattutto per il club. Tutti noi vogliamo vincere il trofeo per il Milan", le parole dell'olandese.

Come si affronta l'Inter?

"Dobbiamo lottare domani e dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci. Penso che lo abbiamo già dimostrato contro l’Inter a inizio stagione, dobbiamo affrontare la partita di domani come abbiamo fatto in quella, mostrando qual è la squadra migliore di Milano".

Che atmosfera c'è nello spogliatoio?

"L’atmosfera nel gruppo è buona, tutti sanno cosa dobbiamo fare domani. Ci stiamo mantenendo motivati e pronti, domani dobbiamo far parlare i nostri piedi e lottare per questo trofeo".