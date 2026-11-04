Capocannoniere della Champions League, grazie alla tripletta segnata nello storico 9-1 rifilato dal Como al Lens, Tasos Douvikas si esprime così a Sky Sport dopo la splendida performance di squadra al Bollaert-Delelis: "E' stata una grande notte per noi, siamo felici per la vittoria. E ovviamente anche per i miei tre gol. Vogliamo continuare in questo modo anche nella prossima partita. Abbiamo sempre giocato bene in Europa, e non so come sia stato possibile farlo già al primo anno. La nostra mentalità è avere il possesso palla per attaccare, oggi abbiamo creato tanto, con lo stile di gioco che vogliamo esprimere".

Ti senti stanco dopo una serata così?

"Abbiamo tanta fame, quando vinci vuoi sempre di più. Ora siamo a sei vittorie consecutive, abbiamo fame di giocare altre partite. La prossima è con l'Inter, ci penseremo da domani. Ora godiamoci la serata".