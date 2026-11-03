Alla vigilia della gara di Champions League contro il Lens, il tecnico del Como Cesc Fabregas fa il punto sulla condizione della sua rosa ai microfoni di Sky Sport, con un occhio anche alla grande sfida di San Siro contro l'Inter: "Trevoh Chalobah non giocherà domani, vedremo domenica. Domani abbiamo praticamente solo 15 giocatori per la questione della lista, quindi giocheranno tutti. Conservare energie per noi è complicato, ma la cosa più importante per noi è la Serie A. Vedremo cosa potremo fare domani, poi cominceremo a pensare all'Inter".