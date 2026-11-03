L'osservatore Marco Palma, intervenuto a Maracanà sulle frequenze della radio di Tuttomercatoweb, ha parlato di van den Elshout, trequartista/esterno d’attacco olandese del Feyenoord.

"Grande tecnica di base per questo duttile trequartista olandese. Nato all’Aia, è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord dove ha recitato il ruolo di grande protagonista - le sue parole -. Fantasioso, bravo nel dribbling, preciso nell’assist e freddo davanti la porta, ha infatti sempre avuto alte medie realizzative. Può essere impiegato anche esterno d’attacco dove mette in mostra corsa e spirito di sacrificio. Buonissimo anche il percorso con le nazionali giovanili dei Paesi Bassi, in questo momemnto uno dei profili più interessanti dell’under 19 Orange. In questo inizio di stagione ha collezionato cinque presenze in Campionato e tre in Champions League. Somiglianza? Harvey Barnes del Newcastle. Valore di mercato? 7 milioni"