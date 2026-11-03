Sconfitto per 3-0 in casa dall'Inter nella quarta partita della League Phase di Champions League, l'allenatore del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, si è presentato nella sala conferenze del De Kuip per commentare la partita: "La seconda parte col Barcellona avevamo giocato bene nonostante la sconfitta. Oggi loro hanno fatto gol in un momento in cui la partita era in equilibrio e noi non abbiamo avuto fortuna, abbiamo creato qualche occasione ma dopo il primo gol sapevamo che era difficile riprenderla. Nella pausa avevo detto che dovevamo fare un gol in più per tenere il pubblico a supporto. Ma sappiamo che l'Inter non va in panico, non c'era spazio per noi e nel primo tempo abbiamo avuto solo poche opportunità ed è stato difficile per noi. Dovremo migliorare alcuni momenti, abbiamo persi i duelli, i gol sono arrivati in momenti non troppo pericolosi e dovremo analizzarli. Il portiere? Ne ho parlato anche ieri, è un portiere giovane, ha talento, può fare passi avanti ma dovremo aiutarlo".
Cosa hai imparato oggi?
"Vedremo domenica perché oggi non va bene, dovremo vincere anche in Champions per andare avanti. In Eredivisie siamo ancora al top, arriva anche una pausa, dobbiamo mostrare che meritiamo questo posto nella Eredivisie".
Champions torneo troppo difficile per il Feyenoord?
"Non so, abbiamo tre punti, abbiamo giocato contro le più forti ma dovremmo fare più punti in casa, dobbiamo fare almeno un'altra vittoria per andare avanti, vedremo la prossima".
Eri fiducioso prima della partita, ti ha sorpreso la qualità dell'Inter?
"No i primi minuti erano in pareggio, ma non ambiamo tenuto le posizioni corrette. L'Inter sapeva meglio di noi cosa fare in questa partita, avevano tanti giocatori di qualità top che sanno cosa fare per avere successo. Dovremo migliorare e imparare anche noi a giocare così".
Come si fa a non sentire questa sconfitta?
"Si sente, è una sconfitta ma dovremo essere di nuovo freschi domenica. Una stagione è fatta di alti e bassi dovremo trovare una linea e ci proveremo alla prossima".
Nei cambi pensavi già alla partita di domenica?
"Sì sapevo che non avremmo più potuto vincere e ho pensato alla prossima".
Hai visto i fuochi artificiali arrivare da fuori?
"Sono contento che non sia successo niente, per fortuna non ha colpito la tribuna e la gente, sicuramente arriverà una multa".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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