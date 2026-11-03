Luciano Valente si arrende di fronte alla forza dell'Inter. Il capitano del Feyenoord, nelle parole riportate da UEFA.com, ammette la superiorità dei nerazzurri senza problemi: "Il risultato è più che meritato. L'Inter è stata semplicemente molto più forte e ha mostrato una qualità decisamente superiore. Nel primo tempo si sono avvicinati alla nostra porta due o tre volte e hanno trovato il gol. Al livello della Champions League, è fondamentale concretizzare le occasioni che si presentano, l'Inter è bravissima in questo. La volontà c'è, ma l'Inter ha vinto semplicemente grazie alla qualità. Hanno superato il nostro centrocampo e il nostro reparto offensivo con estrema facilità; d'altronde, sanno giocare a calcio molto bene, il che rende tutto estremamente difficile per noi e complica notevolmente la fase difensiva".

Sul confronto tra questa sconfitta e il 5-1 subìto contro il Barcelona nella prima giornata: "Questa è un po' più pesante, perché avevamo davvero la sensazione di poter ottenere qualcosa. Semplicemente non ha funzionato, ed è una situazione molto difficile da accettare".

Sezione: L'avversario / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 23:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.