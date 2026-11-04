La copertina del mercoledì di Champions League se la prende di diritto il Como di Cesc Fabregas, capace di annichilire il Lens a domicilio con un reboante 9-1. Strepitosa prova di forza dei lariani, che riscrivono la storia con una prestazione corale in cui spicca la tripletta di Douvikas in mezzo alle reti di Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Insomma, l'Inter, prossima avversaria in campionato dei comaschi, è avvisata.

Sugli altri campi c'è da segnalare la sconfitta dell'altra italiana impegnata stasera, il Napoli, messo al tappeto dal Porto con un netto 4-1. Il Bruges, corsaro a San Siro contro i nerazzurri, fa il colpaccio in Olanda battendo 2-1 il PSV. Successi in trasferta anche per due inglesi: l'Arsenal regola 2-1 lo Slavia Praga, mentre il Manchester City viene a capo di una partita pazza battendo 3-2 il Lipsia. Borussia Dortmund e Viking, infine, fanno rispettare il fatto casa avendo la meglio rispettivamente di Betis e Sabah. 

LA CLASSIFICA: 

Paris Saint-Germain 12 punti 
Real Madrid 12 punti 
Arsenal 10 punti 
Como 9 punti
Barcellona 9 punti
Aston Villa 9 punti
Manchester City 9 punti
Liverpool 9 punti

---------

Bruges 9 punti
Sporting Lisbona 9 punti
Real Betis 9 punti
Borussia Dortmund 9 punti
Bayern Monaco 8 punti 
Stoccarda 7 punti 
Inter 6 punti 
LASK 6 punti 
Manchester United 6 punti 
Galatasaray 6 punti 
Fenerbahçe 5 punti 
Roma 4 punti 
Shakhtar Donetsk 4 punti 
Viking 4 punti 
Atlético Madrid 4 punti 
PSV Eindhoven 4 punti 

---------------
Bodo-Glimt 4 punti 
Porto 3 punti
Napoli 3 punti
Villarreal 3 punti
AEK Atene 3 punti
Lipsia 3 punti
Sabah 3 punti
Feyenoord 3 punti
Lens 3 punti
Slavia Praga 1 punto
Lille 1 punto 
Slovan Bratislava 0 punti

Sezione: Focus / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 22:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.