La copertina del mercoledì di Champions League se la prende di diritto il Como di Cesc Fabregas, capace di annichilire il Lens a domicilio con un reboante 9-1. Strepitosa prova di forza dei lariani, che riscrivono la storia con una prestazione corale in cui spicca la tripletta di Douvikas in mezzo alle reti di Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Insomma, l'Inter, prossima avversaria in campionato dei comaschi, è avvisata.

Sugli altri campi c'è da segnalare la sconfitta dell'altra italiana impegnata stasera, il Napoli, messo al tappeto dal Porto con un netto 4-1. Il Bruges, corsaro a San Siro contro i nerazzurri, fa il colpaccio in Olanda battendo 2-1 il PSV. Successi in trasferta anche per due inglesi: l'Arsenal regola 2-1 lo Slavia Praga, mentre il Manchester City viene a capo di una partita pazza battendo 3-2 il Lipsia. Borussia Dortmund e Viking, infine, fanno rispettare il fatto casa avendo la meglio rispettivamente di Betis e Sabah.

LA CLASSIFICA:

Paris Saint-Germain 12 punti

Real Madrid 12 punti

Arsenal 10 punti

Como 9 punti

Barcellona 9 punti

Aston Villa 9 punti

Manchester City 9 punti

Liverpool 9 punti

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Bruges 9 punti

Sporting Lisbona 9 punti

Real Betis 9 punti

Borussia Dortmund 9 punti

Bayern Monaco 8 punti

Stoccarda 7 punti

Inter 6 punti

LASK 6 punti

Manchester United 6 punti

Galatasaray 6 punti

Fenerbahçe 5 punti

Roma 4 punti

Shakhtar Donetsk 4 punti

Viking 4 punti

Atlético Madrid 4 punti

PSV Eindhoven 4 punti

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Bodo-Glimt 4 punti

Porto 3 punti

Napoli 3 punti

Villarreal 3 punti

AEK Atene 3 punti

Lipsia 3 punti

Sabah 3 punti

Feyenoord 3 punti

Lens 3 punti

Slavia Praga 1 punto

Lille 1 punto

Slovan Bratislava 0 punti