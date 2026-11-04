Tocca quindi a Daniele Chiffi, 41enne arbitro della sezione di Padova, dirigere la grande sfida di domenica sera che vedrà di fronte Inter e Como a San Siro. Per Chiffi sarà la ventunesima partita dell'Inter in carriera, dato che fa dei nerazzurri la squadra da lui diretta più volte nel corso della sua esperienza di arbitro: il bilancio parla di 11 vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. L'ultimo precedente risale alla vittoria del Mapei Stadium per 5-0 contro il Sassuolo dello scorso 8 febbraio.