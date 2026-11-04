Tocca quindi a Daniele Chiffi, 41enne arbitro della sezione di Padova, dirigere la grande sfida di domenica sera che vedrà di fronte Inter e Como a San Siro. Per Chiffi sarà la ventunesima partita dell'Inter in carriera, dato che fa dei nerazzurri la squadra da lui diretta più volte nel corso della sua esperienza di arbitro: il bilancio parla di 11 vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. L'ultimo precedente risale alla vittoria del Mapei Stadium per 5-0 contro il Sassuolo dello scorso 8 febbraio. 

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 22:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.