Tra le tante note positive che Cristian Chivu ha annotato sul suo personale taccuino degli appunti, dopo la trasferta di Rotterdam, dove è arrivata la vittoria rotonda dell'Inter sul Feyenoord, c'è certamente la prestazione di Djed Spence, che si è aggiudicato il premio di Player of the Match UEFA. Questa la motivazione offerta dal panel di osservatori presenti al De Kuip: "Ha dominato la partita nei primi 35 minuti, servendo due palloni di livello mondiale dalla fascia destra che hanno permesso all'Inter di portarsi rapidamente in netto vantaggio; ha inoltre mantenuto un'elevata precisione nei passaggi, mettendo in mostra una velocità bruciante e dimostrando il suo potenziale di altissimo livello all'interno del 3-5-2 di Cristian Chivu".

Una notte europea che l'inglese ha commentato con due semplici parole ma significative sul proprio profilo Instagram: "MVP" e 'Believe".