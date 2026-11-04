La  Calcio di Serie A  ha convocato la sua nuova assemblea in una cornice inedita: l'appuntamento è infatti fissato a Torino per martedì 10 novembre 2026 presso l'Allianz Stadium, corso Gaetano Scirea 12/a, casa della Juventus, con possibilità di collegamento in videoconferenza. I lavori inizieranno alle ore 11.00 in seconda convocazione.

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 22:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.