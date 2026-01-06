"Perdere non fa mai piacere a nessuno. Contro una squadra come l’Inter anche il più piccolo errore può risultare decisivo. Da domani analizzeremo la partita e, tutti insieme, lavoreremo sugli sbagli per evitare di ripeterli mercoledì contro l’Atalanta", ha detto Santiago Castro ai canali ufficiali del club rossoblu dopo il ko per 3-1 incassato in casa dell'Inter.

"Per un attaccante confrontarsi con difensori centrali di questo livello è uno stimolo importante - ha continuato l'attaccante del Bologna -. So di poter migliorare sempre, sotto ogni aspetto, sia a livello personale, anche in termini di gol, sia per il bene della squadra. Ci attende un mese molto impegnativo: l’unica strada è continuare a lavorare uniti, da squadra".