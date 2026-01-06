Definiti i paesi delle zone di Como, Lecco, Bergamo e Monza che saranno toccati dal passaggio della fiaccola olimpica in attesa di arrivare alla cerimonia di inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio con l’accensione del braciere allo stadio di San Siro. La torcia arriverà a Como il prossimo 3 febbraio, al culmine di un percorso che toccherà Dalmine, Capriate San Gervasio, Trezzo sull’Adda, Paderno d’Adda, Robbiate e Merate, per poi passare dal Sito Patrimonio Mondiale di Crespi d’Adda. Raggiungerà anche Vimercate, Arcore e Lesmo, Seregno e Meda per poi toccare Cantù e Cernobbio. Da qui, in battello, raggiungerà Como.

Da quanto si è appreso, ci sono già alcuni tedofori di primo piano: tra questi, spiccano i nomi del tecnico del Como Cesc Fabregas, dell’ex difensore dell’Inter e oggi vicepresidente Javier Zanetti e del capitano della Pallacanestro Cantù Riccardo Moraschini. Il 4 febbraio sarà la volta di Gallarate e del sito olimpico di Rho Fiera, Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, Saronno, Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò, Lissone e per finire Monza rinomata per il suo autodromo. Infine, il 5 e il 6 febbraio 2026, la Fiamma visiterà tutti i luoghi più iconici e significativi di Milano, prima dell'accensione del braciere.