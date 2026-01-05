David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Notizia che fa respirare Antonio Conte, che temeva di perdere a lungo il calciatore ex Benfica dopo il problema accusato nel corso della gara dell'Olimpico, abbandonata a venti minuti dal novantesimo. Adesso, c'è cauto ottimismo per la sua presenza domenica contro l'Inter.