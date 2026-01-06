Dall'inizio dell'anno solare 2022, l'Inter ha vinto solo due delle sette trasferte in Emilia Romagna in Serie A, incassando quattro sconfitte in questo parziale con un pareggio. Nello specifico, i nerazzurri non vincono da tre gare disputate in questa regione e potrebbero arrivare a quattro match di fila senza successo per la prima volta dal periodo settembre 2017-agosto 2018, quando ottennero due pareggi e due sconfitte.