Nel dopopartita di San Siro, l'attaccante argentino del Bologna Santiago Castro ha rilasciato una dichiarazione anche ai microfoni di RAI Radio Uno:
Hai fatto il gol della bandiera in una partita dove l’Inter sostanzialmente ha meritato.
“Penso che nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni. Poi con l’Inter si può sempre soffrire, e se prendi due gol diventa sempre difficile. Se non sei al loro livello, può capitare”.
Ti sei trovato a giocare contro Bisseck e Akanji, gente molto forte. Però li hai tenuti lì per molto tempo.
“Uno vuole sempre giocare contro gente di alto livello, e vedere se è al loro livello. Però non voglio parlare di me, siamo una squadra e nessuno si salva da solo. Dobbiamo continuare come una squadra”.
Il Toto parla anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Cosa ha fatto la differenza? Non lo so, non ho nemmeno visto i gol... Penso a noi, a come migliorare. Dobbiamo pensare a cosa fare meglio con lo staff e lavorare per mercoledì".
Un giudizio sull'Inter?
"Sappiamo che è una squadra forte, non è strano. Ma fino al primo gol abbiamo avuto occasioni, però dopo che prendi un gol a fine primo tempo e uno a inizio ripresa è difficile rialzarsi".
Che stagione è per te? Senti di poter crescere tanto?
"Certo, ho 21 anni. So di dover crescere molto, devo sentire i giocatori con maggiore esperienza per migliorare. Ho una carriera lunga davanti".
Che giocatore è Lautaro per te?
"Un esempio, tutti lo guardano dentro l'area ma lo è anche per come gioca anche fuori dall'area. Anche in quello c'è tanto da imparare da lui".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
