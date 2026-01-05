È stata l'Inter a spuntarla nell'uno contro uno di ieri sera col Bologna, match che i nerazzurri concludono con la prima vittoria del 2026 per 3-1 e che l'allenatore della squadra emiliana commenta così ai canali ufficiali del club: "Oggi da parte nostra si è visto troppo poco sotto ogni punto di vista, non abbiamo vinto un duello, e l’Inter ne ha approfittato" ha analizzato prima di spronare ulteriormente i suoi ragazzi con qualche richiamo all'ordine.

"Dobbiamo fare di più in tutti i sensi - ha continuato -. Sono passati 23 giorni dalla serata meravigliosa di Vigo, con calma bisogna tornare a mettere in campo tutte le nostre caratteristiche, non possiamo esserci dimenticati. È mancato il collettivo, ora cercheremo di ritrovare la condizione migliore”.