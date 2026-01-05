Il post Sassuolo si apre, per il Parma, con dubbi e interrogativi. Un po' per le fatiche di una partita giocata 48 ore prima di scendere in campo contro i vice-campioni d'Italia dell'Inter, un po' per gli impegni troppo ravvicinati per una compagine del calibro di dei ducali che nel turno successivo a quello contro i nerazzurri sarà scontro-salvezza col Lecce, contro l'Inter Cuesta potrebbe pensare a un buon turnover.

Il primo in dubbio è Adrian Benedyczak, ancora alle prese con l'influenza. Sebbene ci siano ancora speranze di recupero, al momento un suo utilizzo sembra improbabile. Almqvist, Ondrejka, Oristanio e Cutrone si contendono le due maglie alle spalle di Pellegrino. La novità potrebbe essere la suggestione di Cuesta di inserire un centrocampista con capacità d’inserimento, tiro da fuori e inesauribile corsa, esigenze che portano all'identikit di Bernabé e Sørensen, in ballottaggio per l'eventuale ruolo di 'sottopunta' che libererebbe un posto a centrocampo, che ricoprirebbe il fedelissimo Estévez.