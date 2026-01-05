Prima sconfitta da allenatore del Bologna per Vincenzo Italiano nei confronti diretti contro l'Inter. Dopo tre partite, chiuse con un pareggio 2-2 a San Siro, la vittoria per 1-0 in casa e quella in Supercoppa Italiana dopo il pari al 90', il tecnico si è arreso alla quarta gara di fronte ai nerazzurri, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.

Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 20:30
Autore: FcInterNews Redazione
