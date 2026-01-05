Debutta con un pareggio in casa dell'Inter U23 Andrea Dossena nelle vesti di nuovo allenatore del Novara. Dopo la gara dell'U-Power Stadium, l'ex difensore dell'Udinese commenta lo 0-0 ottenuto coi nerazzurri per i canali ufficiali del club piemontese: "Dopo una settimana di lavoro la cosa che mi interessava maggiormente era capire che tipo di squadra avevo. Tutti i buoni input avuti in settimana li ho visti in partita. L'Inter è una signora squadra, con ragazzi che calcheranno in breve tempo i campi della Serie A, e io sapevo che avevamo poche ore di lavoro sul campo. I ragazzi hanno diritto di sbagliare e provarci, dopo l'errore capisci dove trovare i varchi e fare del male. Ci abbiamo provato, l'atteggiamento è sempre stato positivo e anche in fase difensiva gli attaccanti hanno lavorato bene per non prendere gol. Mi interessava trovare una squadra viva e l'ho trovata, il bicchiere è mezzo pieno".

Sulla preparazione del match.

"L'Inter ha concesso gol su calci piazzati, ma sul gioco sviluppato riesce a dominare le partite. Non abbiamo la bacchetta magica ma penso che mettere la qualità nel gioco dopo una settimana sia abbastanza difficile. Dobbiamo fare meglio ma ci abbiamo provato, l'inizio è stato positivo. Ora voglio rivedere questo atteggiamento con la Dolomiti Bellunesi".