Grande apprensione in casa Napoli per le condizioni di David Neres, uscito ieri in stampelle dall'Olimpico a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Presto, secondo La Gazzetta dello Sport, per capire se il giocatore salterà la sfida con l'Inter. Servono 48 ore e gli esami strumentali. Ma è quasi certa l'assenza in vista della gara di mercoledì al Maradona contro il Verona.

La speranza nel club partenopeo è che possa essere stata solamente una brutta storta, ma oggi se ne dovrebbe sapere di più. 

Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 11:29
