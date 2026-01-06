Termina sul 2-2 il big match del 17esimo turno del campionato Under 18 che vedeva di fronte Roma e Inter. Gara condotta per ampi tratti dai giallorossi, che grazie alle reti di Camara e Maccaroni si sono portati avanti di due reti prima di venire raggiunti dai ragazzi di Simone Fautario, a segno con Giovanni D'Agostino e Nicolò Moranduzzo. Inter e Roma proseguono quindi a braccetto a quota 33 punti in classifica, a meno uno dall'Atalanta capolista.