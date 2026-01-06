Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter di domenica prossima. Dopo lo spauracchio dello scorso weekend per l’infortunio rimediato alla caviglia sinistra da David Neres, il brasiliano cancella i timori del Napoli: secondo Calcio Napoli 24, l’attaccante partenopeo non avverte particolari dolori alla caviglia interessata, mandando segnali positivi in vista dell’Inter.

Neres non prenderà parte al match di domani col Verona, per lasciare il giocatore a riposo in via precauzionale in vista della partitissima di San Siro.

Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 19:18
Autore: Egle Patanè
