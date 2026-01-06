Torna alla vittoria la Roma di Gasperini che dopo lo scivolone incassato nello scorso turno con l’Atalanta sbanca il Via del Mare e torna a casa con tre punti che la rimettono in scia del Napoli. Prima Ferguson, poi Dovbyk fanno 2-0 contro il Lecce e portano i giallorossi al 4 posto in classifica con 36 punti. Tornano al ko invece i salentini dopo l'entusiasmante pari ottenuto nella scorsa giornata con la Juve.