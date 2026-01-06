Dopo i contatti degli ultimi giorni la Lazio ha deciso di muoversi e ha presentato le prime offerte per Daniel Maldini e per Giovanni Fabbian. Secondo Gianlucadimarzio.com, per il giocatore di scuola Inter oggi al Bologna i biancocelesti hanno messo sul piatto una proposta da 12-13 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, mentre per Maldini l'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di Europa (cifra 10 milioni di euro). Entrambi i calciatori hanno dato piena disponibilità al trasferimento in biancoceleste.