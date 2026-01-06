Su certa stampa del lunedì mattina era parso quasi un gioco di parole fino a rimanerne, però, quanto meno interdetti. Uno di quelli che, nel gergo giornalistico, si chiamano calembour. Eppure il sospetto era di ben altra portata. Parafrasando Corrado Guzzanti, ci dovrebbe essere proprio grossa confusione in Gazzetta, specie tra i titolisti... Per dire, non si capiva come, nella pur maestosa (una volta tanto!) apertura dedicata al primato nerazzurro, avesse trovato spazio una parola, "tris", che - di per sé stessa - avrebbe potuto generare incertezza nel lettore più attento se non, meglio, nel mancato spettatore di Inter-Bologna. "Chivu torna primo a +1 con Zielinski, Lautaro e TRIS di Thuram" si leggeva nel sottotitolo dell'apertura di prima pagina. Toh: Marcus aveva segnato una tripletta (ma nessuno se n'era accorto!) allorché, invece, ogni interista s'era fatto convinto si trattasse solo del terzo gol nerazzurro... Poveri stolti (i lettori)!
Eppure non era una quisquilia: infatti ben di peggio ed equivoco - circa certe 'sottigliezze interpretative' - si sarebbe letto nelle pagine interne, più inclini, quelle sull'Inter, a farne le pulci anziché a celebrarla. Per averne piena contezza, era bastato mettere a confronto i 2 sommari associati ai titoli dedicati ad Inter e Napoli. Quello sui partenopei recitava così: "I campioni corrono/Quarto 2-0 di fila/Conte spegne Sarri/Lazio demolita". Allorché sarebbe stato sufficiente 'aggiustare', opportunamente, quei soggetti e complementi con altri onde derivarne un sommario più aderente all'esito della gara di San Siro. Del tipo: "La capolista corre/Quinta vittoria di fila/Chivu spegne Italiano/Bologna demolito". Della serie (rosea): "Se non ora, quando?" (arrivando a citare, immodestamente, l'omonimo titolo di un romanzo di Primo Levi). Dunque nel senso di chiedersi che cosa dedurne, visto che non si celebrerebbero a dovere i nerazzurri nemmeno quando lo hanno meritato più di altre volte. E che cosa sarebbe tutto ciò se non un modo originale (sic!) di tirarsi la zappa sui piedi, disincentivando ulteriormente l'interesse alla lettura di quel manipolo di 'giapponesi' nerazzurri? Tra i quali si annovera pure lo scrivente, pur non avendo gli occhi a mandorla?
No, perché nei 2 sommari di analisi sulle pagine dell'Inter si era preferito far risaltare, nel primo, quasi sùbito il gol di spalla di Thuram (e che c***o!) mentre, nel secondo, anche la valanga di reti mancate ["I nerazzurri (...), avrebbero potuto segnarne 5 o 6 (...)"]. Un modo un po' sordido di raccontare quella parte risibile di una summa mai così opulenta di tecnica e spettacolo esibite dai nerazzurri al Meazza. Ma ben altre pulci si sarebbero rintracciate nella cosiddetta analisi offerta. Non si citano le generalità del navigato giornalista roseo perché non si vuole certo ricondurre il dissenso del lettore scrivente ad una questione personale. Per quanto il soggetto paventato denoterebbe (mera opinione di chi scrive) una certa prevenzione verso i nerazzurri - per non chiamarla proprio puzza sotto il naso - sulla quale si tornerà più avanti.
Ebbene, il primo richiamo a quei precitati 'parassiti' era rintracciabile appena a riga 9 (cartacea) dell'articolo di analisi della rosea. Allorquando si argomentava che "(...) Stavolta i "se" ed i "ma" sono minimi". Fiuuu! Per un attimo si era creduto che i nerazzurri l'avessero fatta franca, ma alla tastiera 'dell'inquisitore' non si scappa. Ed infatti si cominciava subito con una litania di distinguo e di suggerimenti non richiesti. Attaccando così: "Senza le parate del suo portiere, il Bologna avrebbe preso cinque o sei reti e qui scatta la prima FLEBILE obiezione: l'Inter avrebbe dovuto chiudere il primo tempo già sul 2 o 3-0". Ed ancora: "In una serata rigogliosa, e qui si nasconde il secondo appunto (peggio dei nemici dell'igiene, nda), Luis Henrique si è astenuto un'altra volta (come certi deputati e senatori sui nostrani scranni parlamentari, nda). Il brasiliano non ha lasciato tracce, si è limitato ai compitini tattici". Ed eccolo allora il PRIMO CONSIGLIO non richiesto: "Si suggerisce di accelerare la pratica per Joao Cancelo" (con Lapalisse che si starà scompisciando dalle risate, nda).
Proseguendo nell'analisi, ci si imbatteva poi in questa contraddittoria considerazione: "Un'Inter, immediata e mordace. Il lato negativo (daje, nda) si celava nella mollezza delle conclusioni - Ravaglia è stato super, però certi tiri (SECONDO CONSIGLIO non richiesto, nda) andavano spesi con maggior cattiveria - e nello sbilanciamento a sinistra: Inter con un motore laterale (...)" (urgensi allora convergenza e campanatura presso l'officina autorizzata di Appiano Gentile: tariffe modiche, nda).
Ed infine 2 chicche. La prima: "Sempre per la serie 'pelo nell'uovo' (un po' di sana autocritica male non fa, nda), aggiungiamo che l'Inter dovrebbe migliorare in realizzazione" (TERZO CONSIGLIO non richiesto che, per ovvietà, oscura i precedenti, nda). La seconda: "Altro corner, altro gol, stavolta di Thuram, con una spalla, ma sarebbe riduttivo vederci della casualità". Salvo SV confermarsi - appena poche righe dopo - uno 'sminuitore recidivo': "(...) Thuram doveva essere lì e lì si è fatto trovare, COME POI ABBIA COLPITO SONO FATTI SUOI" (da cui comunque trasparirebbe una malcelata dose di rosicamento, nda).
La chiosa dell'articolo sembra poi una gufata piuttosto che una rassicurazione: "Per Chivu, è previsto il ritorno a Parma, (...) ma se l'Inter giocherà come ieri sera, non ci saranno problemi". Guarda caso, il giornalista in questione è lo stesso che aveva curato il pezzo di analisi della Gazzetta anche per Atalanta-Inter. In cui si era lasciato andare ad un paio di passaggi 'rivelatori' riportato pure sulla rosea online dello scorso 29/12. Questo: "(...) Samardzic ad un passo dal gol al 90o". Salvo tornarvi - casomai non si fosse inteso il suo rosicamento... - appena 9 righe online dopo: "(...) gli è andata bene, Samardzic si è divorato l'1-1". Povera stella afflitta! Ed aggiungervi sùbito - tradendone forse l'indole tifosa - una classica fandonia dalle gambe corte: "Non vogliamo GUFARE (Certo che no, nda), però, prima o poi, capiterà di subirlo, questo BENEDETTO pareggio". Ma "benedetto" de che?
Se già queste pronunce non fossero bastate, solo qualche giorno dopo (esattamente venerdì 2 gennaio) un suo collega - forse non solo di redazione... - da provetto aruspice, si era lasciato andare ad una considerazione a dir poco subdola sul conto dei nerazzurri: "Il Milan, aspettando l’Inter E IL SOLITO BOLOGNA DEL DESTINO, è primo in classifica". Previsione cannata per fiducia malriposta: chissà, allora, come si dirà "Spiaze" in romeno! Ma il meglio - si fa per dire - doveva ancora arrivare. Decantando il Milan come "una delle tre squadre della Grande Europa imbattute in trasferta (le altre sono Bayern e Betis)", costui si era poi abbandonato a ciò che era parsa una (spiazzante) 'confessione' professionale: "QUESTA (statistica, nda), AD ALLEGRI E FURLANI, FARÀ PIACERE". Avete capito il 'nostro giornalista': lui non scrive per informare i lettori, ma per compiacere, umettandoli, certi componenti dello staff rossonero...
Si chiude il post giusto con un cenno al mercato di gennaio. Riferendosi agli aggiornamenti di 2 noti youtuber circa la trattativa per Cancelo, l'efficace sintesi proposta da FcInterNews - "(...) non resta che ASPETTARE la decisione dell'esterno che ASPETTA sempre novità da Barcellona" - viene a prestarsi ad una rilettura musicale. Stante queste premesse 'attendiste' da simil matrioska russa, più che rifarsi al mercato di riparazione sembra quasi di intonare "Alla fiera dell'est" di Angelo Branduardi. Sebbene si nutra la speranza che - diversamente dal famoso brano del cantautore milanese - la montagna (di trattative vere o presunte) non partorisca proprio un topolino... Quello che, "Alla fiera dell'est, per 2 soldi, (...) mio padre comprò"... Taluni, i più pessimisti, già temono infatti che - di fronte al riottoso Cancelo - si possa profilare un ripiego nerazzurro in modalità "Victor Moses 2.0"... Se così fosse, tutto sarebbe tranne che un buon viatico fino all'approccio della primavera prossima col ritorno di Dumfries.
Ci si proverà allora a consolare con un vero calembour: avere almeno contezza che all'Inter gli zero pareggi si facciano preferire, di gran lunga, ai troppi 'nemici' nei paraggi. Di cui taluni financo con sembianze giornalistiche...
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 19:57 Meglio zero pareggi che troppi 'nemici' nei paraggi
- 19:44 Casarin: "L'arbitro torni centrale, i varisti facciano meno i ricercatori. E basta con le simulazioni"
- 19:30 La Lazio si muove: offerte per Maldini e per Fabbian. L'ex interista può arrivare a titolo definitivo
- 19:18 Napoli, Conte torna a sorridere: segnali positivi da Neres, con l'Inter potrebbe essere a disposizione
- 19:02 Youth League, l'Inter di Carbone sfiderà il Colonia agli ottavi di finale: definiti data e ora del match
- 18:49 Iuliano: "Inter e Napoli superiori al Milan. Ma i rossoneri possono arrivare con le energie giuste alla fine"
- 18:35 La 'sua' Parma porta bene a Marcus Thuram: l'anno scorso Tikus a segno all'andata e al ritorno
- 18:20 Inter-Bologna, Lautaro domina la scena ma Zielinski resta a ruota
- 18:06 Serie C, Rossini di Torino sarà l'arbitro di Pro Patria-Inter U23 di sabato pomeriggio
- 17:52 Como, Fabregas: "Chivu deve parlare di Scudetto per l'Inter, per noi non è ancora il momento"
- 17:37 Sky - Frattesi non parte per Parma: leggero affaticamento all'adduttore. Darmian e Diouf puntano il Napoli
- 17:24 SI - Bekistas su Luis Henrique? Il tentativo c'è stato, ma l'Inter non intende aprire trattative
- 17:10 Inter e Bologna, occhi sul talento dell'Altamura Doumbia. I nerazzurri lo valutano per l'U23
- 16:55 Il Pisa spreca, il Como non perdona: i lariani vincono 3-0 e irrompono in zona Champions League
- 16:41 Flick dà praticamente il benvenuto a Cancelo: "Non è ancora fatta, ma sarò felice del suo arrivo. Ci rinforzerà"
- 16:28 È morto a 85 anni Gianpaolo Tosel: è stato Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016
- 16:14 Parma mai imbattuto per tre gare di fila in questa Serie A: con l'Inter arriva da due risultati utili consecutivi
- 15:59 In Turchia - Fenerbahçe pronto a fiondarsi su Lookman: formula e cifre sul piatto
- 15:44 Serie A, due nerazzurri (più uno) entrano nella Best XI della 18esima giornata di campionato
- 15:30 Dopo il successo sul Bologna i bookies non hanno dubbi: a Parma sarà ancora vittoria Inter
- 15:15 Caressa: "Zielinski è tornato quello del Napoli, Lautaro quasi da 10 col Bologna. Di Chivu mi piace..."
- 15:02 La precisazione di Capello: "Arbitri mafia? Frase del tutto decontestualizzata, rispetto per il loro lavoro"
- 14:49 Un altro Carboni pronto a volare in Argentina: Cristiano vicinissimo alla firma col Talleres
- 14:35 Sky - Parma-Inter, Chivu recupera solo Bonny (andrà in panchina). Out Diouf, Darmian punta il big match col Napoli
- 14:20 Bento, ci prova il Genoa: c'è l'offerta per l'ex obiettivo di mercato dell'Inter. Che piace anche al West Ham
- 14:06 Karl sogna il Real Madrid, Matthäus: "Anch'io ci sarei andato, ma ero sotto contratto con l'Inter"
- 13:53 Parma, bilancio favorevole con l'Inter al Tardini. Ma la vittoria dei ducali manca dal 2014
- 13:39 Santos, riecco Gabigol: "Neymar mio idolo e amico, vogliamo aiutarlo per la Coppa del Mondo"
- 13:25 Parma, Cuesta: "Inter, con Chivu vedo un'evoluzione. Se firmo per il pari? Conoscete la risposta"
- 13:11 Inter, Lautaro Player of the Month di dicembre: il Toro incoronato anche dai tifosi
- 12:57 I bookies votano ThuLa: contro il Parma saranno ancora Thuram e Lautaro i marcatori
- 12:42 Sky o DAZN? Ecco dove vedere Parma-Inter in tv
- 12:28 Inter e Milan su Gila, l'agente dribbla: "Ha un anno e mezzo di contratto. Il suo futuro è la prossima partita"
- 12:14 Bologna, Castro: "Confrontarsi con difensori di questo livello è uno stimolo importante"
- 11:59 Martorelli: "Inter, Cancelo l'unico che poteva sostituire Dumfries. No a una seconda scelta, ora Palestra a giugno"
- 11:44 TS - Torino, Asllani sul mercato: cooperazione con l'Inter per trovargli una sistemazione fino a giugno
- 11:30 Ambrosini: "Scudetto? Dico Inter per un aspetto e Napoli per un altro. Gennaio già importante perché..."
- 11:16 TS - Inter, sfuma Cancelo: (per ora) i nerazzurri non prendono in considerazione altre piste di mercato
- 11:02 TS - Muharemovic piace all'Inter: prezzo 30 milioni di euro. E la Juve osserva con attenzione
- 10:48 Pazzini: "Roma-Samp del 2010? Ho quasi provato a non giocarla. All'Inter esperienza clamorosa: capii che..."
- 10:34 TS - Inter-Mlacic, la trattativa con l’Hajduk Spalato sembra ben indirizzata: il piano nerazzurro
- 10:20 CdS - Inter, l'investimento a destra sarà Palestra in estate. Luis Henrique? Il nodo non è più il rendimento
- 10:07 TS - Frattesi-Galatasaray, l'Inter ha detto no a Gabriel Sara. E la Juve non molla
- 09:52 CdS - Parma-Inter, Diouf migliora ma potrebbe non farcela: il punto verso il Tardini
- 09:38 CdS - Lautaro al Tardini per avvicinare un altro record: Julio Cruz nel mirino
- 09:24 GdS - Parma-Inter, tre cambi già decisi dal 1'. Occasione per "Pepo"? Sì, ma non al Tardini
- 09:10 Boninsegna: "Che coppia avrei fatto con Lautaro. Gol con l'Inter? Spero mi superi in fretta, ma c'è una differenza"
- 08:56 Altobelli: "Lautaro può arrivare a Meazza. E non è ancora nel suo momento migliore: ecco dove può crescere"
- 08:42 GdS - Lautaro senza più limiti: mai così indispensabile. Problema al dito? Ecco cosa risulta
- 08:28 GdS - Frattesi-Galatasaray, l'Inter vuole garanzie sui 35 milioni: il punto
- 08:14 GdS - No Cancelo, no innesti: l'Inter resta con Darmian e Diouf a destra. A meno che...
- 08:00 Sky - Giovane via a gennaio per un'offerta attorno ai 15 mln di euro. Tre club italiani sul brasiliano
- 00:00 Dal Napoli al Napoli: l'Inter è cambiata e ha fame. Ora nella calza della Befana il colpo di grazia
- 23:51 Perinetti: "Chivu si è integrato benissimo all'Inter. Loro e il Napoli le più accreditate per lo Scudetto"
- 23:36 Moretto: "Dodô possibile idea di mercato per l'Inter. Per ora nessun contatto, la Fiorentina..."
- 23:23 Aldo Serena: "Lautaro, la svolta dopo l'addio di Lukaku. Ha subito anche critiche feroci, ma non ha mai reagito"
- 23:20 Sky - Inter, sfumato Cancelo: non c'è ancora un nome alternativo. Frattesi-Galatasaray, trattativa in corso: il punto
- 23:09 Ventola: "Frattesi deve andare via. Zielinski? Inzaghi aveva un difetto, Chivu è un manager meritocratico"
- 22:54 Cassano elogia Zielinski: "Qualità eccelsa, è un De Bruyne meno forte". Poi rinnova il consiglio a Frattesi
- 22:39 Adani: "Zielinski è tornato ai massimi livelli. Frattesi ha dato tanto all'Inter, ma oggi quanto spazio meriterebbe?"
- 22:25 Novara, Dossena: "L'Inter U23 ha gente che presto giocherà in Serie A. Il bicchiere è mezzo pieno"
- 22:10 MD - Cancelo-Barcellona, principio d'accordo con l'Al-Hilal: i catalani pagheranno 5 mln di euro di stipendio
- 21:56 Borussia Dortmund-Inter, mercoledì 7 gennaio parte la fase di vendita dei biglietti: tutte le informazioni
- 21:42 Inter-Bologna, dominio nerazzurro a San Siro: 2.83 di Expected Goals e 9 grandi occasioni
- 21:28 fcinMlacic, l'Inter ha concorrenza. Tre club pronti a farsi avanti. E l'Hajduk Spalato mira all'asta
- 21:14 Lavelli e l'esordio in Serie A: "Emozioni infinite e tanta voglia di migliorarmi ancora". Arriva il commento di Thuram
- 21:00 Giudice sportivo, coro insultante a Guida: multata l'Inter. Terza sanzione per Bastoni, Barella e Calhanoglu
- 20:45 Inter Women, partito il ritiro di Malta. Domani sera sfida contro la squadra locale dell'Hibernians
- 20:30 Italiano, fatale la quarta: il tecnico al primo ko "bolognese" contro l'Inter
- 20:15 Zielinski e il marchio di fabbrica, 15esimo gol da fuori area in Serie A. Doppio record condiviso con Calhanoglu