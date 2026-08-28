Reduce dal prezioso successo ottenuto sul campo del Catania domenica scorsa, nel match d'esordio del campionato di Serie C, l'Inter U23 di Stefano Vecchi domani ospiterà il Team Altamura, allo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni, per la prima gara casalinga della stagione. I tifosi potranno seguire la sfida, con kick-off fissato per le 21, in diretta sui canali Sky, su Sky Go e NOW TV per i dispositivi mobili abilitati.

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 18:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.