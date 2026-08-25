Dopo la clamorosa vittoria di Catania, l'Inter U23 continuerà il suo percorso in campionato sabato sera contro il Team Altamura, nell'esordio casalingo a Sesto San Giovanni. Oggi la Commissione Arbitrale Nazionale C ha reso noto il direttore di gara: sarà il signor Ciro Aldi di Lanciano. Ad assisterlo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Mino di La Spezia. Completano la squadra arbitrale il quarto ufficiale Aloise di Voghera e Nicosia di Saronno, che sarà operatore FVS. Aldi l'anno scorso ha diretto l'Inter Primavera nella sconfitta per 5-4 sul campo del Frosinone.