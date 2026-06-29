Confermato Stefano Vecchi come allenatore, l'Inter Under 23 si appresta a vivere la sua seconda stagione di Serie C, che presumibilmente la vedrà impegnata nel sempre tosto girone meridionale, e ora comincia a fare la cernita dei giocatori che dall'Under 20 faranno il salto nella seconda squadra. Sprint e Sport propone quello che può essere il potenziale elenco, che parte dal nome di Mattia Marello, l'esterno classe 2008 riscattato dall'Udinese che raccoglierà il testimone da Matteo Cocchi, per il quale impazza il mercato in Serie B.

L'attacco è già pronto

Sempre in difesa, scaldno i motori anche l'altro esterno Tommaso Della Mora e Lamine Ballo. A centrocampo il discorso si fa ancora più stimolante: dentro nomi di pregio come il capitano dell'Under 20 nerazzurra Filippo Cerpelletti e il nazionale spagnolo Dilan Zarate, oltre a Matias Mancuso, centrocampista offensivo o uomo di raccordo che nella Primavera ha lasciato tracce importanti anche nei momenti decisivi. Ma è l'attacco il reparto che promette le maggiori scintille: da Jamal Iddrissou ad Aymen Zouin, che oltrerutto l'Under 23 l'ha già assaggiata, fino a Mattia Mosconi, Anas El Mahboubi e Manuel Pinotti, il reparto sembra essere già bello che fatto.