Arriva anche il sostegno del presidente del CONI Luciano Buonfiglio alla decisione di affidare a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana.

A margine della prima giornata del WTA 125 di Roma, al Circolo Antico Tiro a Volo, Buonfiglio ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti dell'ex capitano del Milan e del presidente della FIGC Giovanni Malagò.

"Migliore scelta il presidente Malagò non poteva farla. Maldini è una persona di grandissimo spessore".

Il numero uno del CONI ha poi ribadito la stima personale nei confronti di Maldini, augurandosi di potergli rivolgere presto le proprie congratulazioni.

"Mi auguro, dopo la Giunta di domani, di avere il tempo di complimentarmi con lui. È una persona che ho sempre stimato".

Sezione: News / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 23:48
Autore: Ludovica Ferrante
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