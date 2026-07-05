Non ci sono ancora i gironi della terza serie. Nel frattempo, perl, tanti si interrogano sul raggruppamento del quale farà parte l'Inter U23. Leandro Versienti, giocatore del Casarano, nel corso di un'intervista al Quotidiano di Puglia, ha parlato degli avversari, sicuramente molto arcigni, che la sua compagine avrà, citando anche l'Inter U23: "Ogni avversario va preso con le molle. Il Bari è una società blasonata che in Serie C non ci doveva finire, è legittimo che abbia l’ambizione di risalire. L’Inter U23 porta curiosità e voglia di sfidarsi con realtà prestigiose".