Il Cesena cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione e sfoglia la margherita delle soluzioni da poter affrontare. Il candidato numero uno sembrava essere Guido Pagliuca. Secondo La Gazzetta dello Sport, i romagnoli stanno guardando anche alla Serie C: piacciono Emanuele Troise, e Stefano Vecchi che, però, difficilmente lascerà l'Inter U23. 

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 22:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione