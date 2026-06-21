Il Cesena cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione e sfoglia la margherita delle soluzioni da poter affrontare. Il candidato numero uno sembrava essere Guido Pagliuca. Secondo La Gazzetta dello Sport, i romagnoli stanno guardando anche alla Serie C: piacciono Emanuele Troise, e Stefano Vecchi che, però, difficilmente lascerà l'Inter U23.