Un'altra storia Instagram per celebrare la vittoria dell'Argentina e questa volta anche il gol pesantissimo di Lautaro Martinez, arrivato al 90esimo della semifinale mondiale contro l'Inghilterra.

Steven Zhang ci ha preso gusto e non perde occasione per ribadire il suo forte legame con il mondo nerazzurro e con i suoi giocatori, nonostante l'addio controverso che ha messo fine alla sua presidenza. Il vamos come esultanza, accompagnato da due cuori dei colori dell'Albiceleste e dalla foto dell'esultanza di capitan Lautaro.