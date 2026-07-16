Il Cuti Romero è un obiettivo per la difesa nerazzurra. Come evidenzia Sportitalia, ci sono manovre in corso per l’uscita del difensore argentino che vuole lasciare il Tottenham. L'Inter è pronta a lavorarci, ma solo se si abbasseranno i costi dell'operazione. E dal lato del calciatore filtra gradimento per la destinazione interista. Il Barcellona è pronto a inserirsi solo nel caso di cessioni nel reparto arretrato.

La dirigenza nerazzurra non ha fretta e intende prendersi tutto il tempo necessario per individuare la soluzione migliore. L'Inter continua quindi a lavorare su più tavoli. Spence e Romero restano due dei principali obiettivi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.