A due anni dall'acquisizione dell'Inter, Oaktree potrebbe dover affrontare un contenzioso milionario promosso dall'ex presidente Steven Zhang in Lussemburgo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta potrebbe arrivare fino a 450 milioni di euro.

Il nodo del valore del club

La vicenda nasce dal finanziamento da 250 milioni di euro concesso da Oaktree a Zhang nel 2021, lievitato a circa 400 milioni per effetto degli interessi. Alla scadenza del prestito, nell'aprile 2024, l'ex proprietario non riuscì a rimborsare il debito e il fondo escusse il pegno sulle azioni dell'Inter, diventando proprietario del club attraverso la normativa lussemburghese.

Il punto centrale della disputa riguarda però il valore effettivo dell'Inter al momento dell'acquisizione. In base al principio del cosiddetto "patto marciano", il creditore può recuperare quanto gli spetta, ma non ottenere un vantaggio economico superiore al credito vantato. Se il valore del club dovesse risultare superiore ai circa 400 milioni di debito, l'eventuale differenza dovrebbe essere riconosciuta a Zhang che continua a seguire con particolare affetto le avventure dell'Inter. 

Per stabilire la valutazione saranno probabilmente necessari esperti indipendenti, che terranno conto non solo dei dati di bilancio, ma anche della capacità del club di generare ricavi e utili.

Operazione più costosa per Oaktree

Per Oaktree un eventuale esborso aggiuntivo non rappresenterebbe un problema di liquidità, ma inciderebbe sulla redditività dell'investimento. Negli ultimi due anni, infatti, il valore dell'Inter è cresciuto grazie ai risultati sportivi, alla seconda finale di Champions League in tre stagioni, ai maggiori ricavi e al miglioramento dei conti. Un eventuale risarcimento a favore di Zhang aumenterebbe il costo complessivo dell'acquisizione, riducendo i margini di rendimento attesi dal fondo.

Sezione: Copertina / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 08:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.