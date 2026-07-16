L'Inter ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per il ritiro estivo in Germania. La squadra guidata da Chivu ha raggiunto in serata il quartier generale (QUI LE IMMAGINI) dove inizierà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali, con un gruppo destinato però a cambiare nelle prossime settimane.

Chivu lavorerà inizialmente con una rosa ancora incompleta. Diversi giocatori reduci dal Mondiale si aggregheranno soltanto in un secondo momento, dopo il periodo di riposo concordato con il club. Il ritiro rappresenterà però un'occasione importante per valutare alcuni giovani,, mentre la dirigenza continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa.

L'elenco dei convocati


Martinez (P)
Provedel (P)
Di Gennaro (P)
Bastoni
Bisseck
Pavard
Carlos Augusto
Dimarco
Luis Henrique
Barella
Mkhitaryan
Zielinski
Diouf
Frattesi
Asllani
Akinsanmiro
Stankovic
Massolin
P. Esposito
Farronato (P)
Maye
Bovio
Marello
Topalovic
Kamate
Lavelli
Mosconi
Iddrissou

Sezione: Focus / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 20:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.