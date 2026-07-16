Dopo oltre due anni senza rincari, DAZN ha annunciato un aggiornamento del listino in vista della stagione 2026/27. Gli aumenti riguarderanno esclusivamente i piani Full e Family, che si allineeranno alle tariffe già introdotte a marzo 2026, mentre i piani My Club Pass, Goal e Sports manterranno gli attuali prezzi. A riportarlo è Calcio&Finanza.
Le novità principali
Il piano My Club Pass resterà a 29,99 euro al mese, mentre il Full partirà da 379 euro l'anno (circa 31,60 euro al mese) o 36,99 euro al mese con pagamento rateizzato, fino a 46,99 euro per l'abbonamento mensile senza vincoli. Il Family costerà invece 619 euro l'anno, con opzioni da 61,99 euro al mese (annuale rateizzato) o 71,99 euro nella formula mensile.
MYCLUBB PASS: come funziona
Il MYCLUBB PASS serve per seguire solo la propria squadra di Serie A. Resta l’abbonamento DAZN più economico. Il piano, disponibile allo stesso prezzo in vigore da quello che DAZN stabilì per il suo debutto da player principale della Serie A nel 2021, è pensato per i tifosi che non vogliono perdere nemmeno una partita della propria squadra del cuore. A 29,99 euro al mese, il prezzo rimane invariato sia per i clienti già attivi che per i nuovi.
Il piano FULL a partire da 31,60 euro al mese
Il piano DAZN FULL include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup, il calcio femminile con tutta la Serie A Women. A questo si aggiunge l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League e del Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup, del Mondiale 2027 e tutte le partite della Volleyball Nations League. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC.
Chi è abbonato al pacchetto ha accesso anche a tutti i canali Eurosport oltre al canale HD1 e HD2. Come per la stagione passata, le tipologie di abbonamento sono tre: annuale con pagamento anticipato: il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 379 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa mensile di circa 31,60 euro. È il pacchetto che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso; annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo mensile sarà di 36,99 euro al mese; pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: chi preferisce l’abbonamento DAZN Full flessibile può attivare il piano a 46,99 euro al mese
Il piano FAMILY, a partire da 26 euro al mese per singolo accesso
Il piano DAZN Family include tutti i contenuti del piano FULL, con l’aggiunta della possibilità di guardare i contenuti in diretta contemporaneamente da due dispositivi collegati a reti internet diverse, e tutti i canali Eurosport oltre all’ HD1 e HD2. Come per la stagione passata, anche per questo piano le tipologie di abbonamento sono tre:
annuale con pagamento anticipato: il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 619 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa di 26 euro al mese per singolo accesso a rete differente. È il pacchetto Family che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso; annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi: il prezzo mensile sarà di 61,99 euro al mese, che equivale a una spesa di 31 euro al mese per singolo accesso; pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni: chi preferisce l’abbonamento DAZN Family flessibile può attivare il piano a 71,99 euro al mese senza vincoli che equivale a una spesa di 36 euro al mese per singolo accesso.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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