Tutta l'amarezza nelle parole di Tuchel, ct dell'Inghilterra, dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Abbiamo provato a eliminare i campioni Mondiali, una squadra esperta. È una squadra che gioca bene quando si prende un sacco di rischi, vedi la qualità. Oggi hanno trovato il vantaggio dalla sensazione di non avere niente da perdere. Penso che la cultura delle squadre latine è quella di mantenere il possesso palla, è nel loro del dna. È cruciale rubare la loro palla, tentare di potargliela via".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 22:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione