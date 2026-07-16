Tutta l'amarezza nelle parole di Tuchel, ct dell'Inghilterra, dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Abbiamo provato a eliminare i campioni Mondiali, una squadra esperta. È una squadra che gioca bene quando si prende un sacco di rischi, vedi la qualità. Oggi hanno trovato il vantaggio dalla sensazione di non avere niente da perdere. Penso che la cultura delle squadre latine è quella di mantenere il possesso palla, è nel loro del dna. È cruciale rubare la loro palla, tentare di potargliela via".