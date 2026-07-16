Lautaro Martinez saluta i fuscaldesi attraverso un video pubblicato in compagnia del giornale Calabria Inchieste. Protagonisti del video - evidenzia la pagina Instagram del giornale - sono Lautaro Martínez, autore del gol decisivo nella semifinale che ha regalato all’Argentina l’accesso alla finale del Mondiale 2026, e il fisioterapista fuscaldese Marcelo D’Andrea, componente dello staff della Nazionale albiceleste. I due mostrano uno striscione con la scritta “Fuscaldo – San Pietro Scarcelli presenti”, un messaggio semplice ma carico di significato, che porta negli Stati Uniti il nome della località tirrenica cosentina e delle sue contrade, a testimonianza di un legame con le proprie radici che non conosce confini.