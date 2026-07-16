Nuova avventura per il portiere Andrea Dorigo. Il classe 2008 lascia l'Inter per trasferirsi al Torino. Nella scorsa stagione Dorigo era in prestito al Cesena, dove ha giocato con l'Under 18 in 21 occasioni. Con l'Inter, invece, ha militato in Under 17, 3 presenze nella stagione 2024/2025 per lui, e nelle categorie precedenti. Con l'Under-15 aveva vinto lo scudetto nel 2023, allenato da Simone Fautario.

La cessione al Torino, a differenza di quella al Cesena, arriva a titolo definitivo, con un contratto triennale tra le parti. L'Inter saluta quindi il giovane portiere, che continuerà la sua crescita nel settore giovanile granata. Il portiere classe 2008 di riferimento per le giovanili dell'Inter resta Matteo Farronato, che quest'anno ha trovato spazio in Primavera e su cui comunque c'è grande fiducia da parte del club. Dietro di lui Alessandro Pentima, quest'anno riserva con la squadra di Carbone e impiegato in alcune occasioni in Under-18.