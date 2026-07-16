Nel corso della lunga intervista concessa a Business of Sport, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha affrontato il tema della costruzione della rosa in vista della nuova stagione e dei vincoli imposti dai regolamenti UEFA.

"La nostra squadra aveva solo un giocatore italiano la scorsa stagione, questo significa che questa stagione avremmo potuto registrare solo 17 giocatori non italiani per la Champions League, per questo dobbiamo equilibrare la squadra".

Il dirigente ha spiegato come il club stia lavorando per rendere l'organico competitivo su più fronti, tenendo conto anche di un calendario molto più impegnativo.

"La nuova stagione sarà dura"

Suwarso ha ricordato anche il periodo particolarmente intenso vissuto dal Como nella scorsa stagione: "Lo scorso gennaio abbiamo dovuto giocare 13-14 partite nell'arco di circa un mese, una cosa non comune per una squadra che non è in Europa. Avevamo meno di 3 giorni per recuperare dopo ogni partita e lì Fabregas mi ha detto che sarebbe stato un ottimo test, che ci saremmo preparati per l'Europa con meno allenamenti e meno riposo".

Un'esperienza che, secondo il presidente, potrà tornare utile ora che il Como dovrà gestire anche gli impegni europei. "Sappiamo che la nuova stagione sarà dura, con tante partite e la Champions League. Per avere continuità in tutte le competizioni la squadra deve essere forte e lo staff intelligente, ma allo stesso tempo dobbiamo seguire le regole europee".

Il messaggio alla UEFA

Suwarso ha poi parlato apertamente dei contatti avuti con la UEFA e della possibilità di incorrere in sanzioni legate al Fair Play Finanziario. "Ho parlato con la UEFA, non c'è un precedente su dove siamo oggi. Gli ho detto di non esitare a multarci, se siamo in Europa vogliamo essere buoni membri dell'associazione. Vogliamo diventare un club modello".

Il presidente del Como ha infine ribadito di non volere alcun trattamento di favore: "Se dobbiamo essere multati che lo facciano, non vogliamo trattamenti diversi dagli altri".