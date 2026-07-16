È ufficialmente iniziato il ritiro estivo dell'Inter in Germania. La squadra guidata da Cristian Chivu è arrivata in hotel, dove svolgerà parte della preparazione in vista della nuova stagione.

Ad accogliere i nerazzurri alcuni tifosi che hanno atteso l'arrivo del pullman per salutare giocatori e staff tecnico. Un accoglienza calorosa nonostante la pioggia.

Ecco le immagini raccolte dall'invito di FcInterNews, Simone Togna, che mostrano l'arrivo della squadra presso la struttura che ospiterà il ritiro. 

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Sezione: Focus / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 20:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.