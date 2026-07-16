Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano, gli atti dell'inchiesta sugli arbitri saranno trasmessi alla Procura federale della FIGC, che avvierà un'indagine sportiva. Al centro degli accertamenti finiranno anche alcune intercettazioni ritenute irrilevanti dalla giustizia ordinaria ma potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Gli scenari

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chinè avrà 40 giorni a disposizione (eventualmente prorogabili) per valutare eventuali pressioni esercitate dall'Inter, tramite il dirigente Giorgio Schenone, nei confronti di Riccardo Pinzani dell'AIA in relazione ad alcune designazioni arbitrali.

Se dovesse ravvisare violazioni dei principi di lealtà e correttezza, potrebbero scattare sanzioni sportive come ammende per il club e i dirigenti coinvolti, eventuali squalifiche e, nell'ipotesi più grave, una penalizzazione di 1 o 2 punti nel prossimo campionato. La decisione sull'eventuale archiviazione o deferimento è attesa non prima di settembre.