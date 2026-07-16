L'Inter guarda in casa Tottenham per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dal The Times, sia Djed Spence che Cristian Romero potrebbero lasciare gli Spurs nell'ambito della ricostruzione avviata dal nuovo allenatore Roberto De Zerbi, e il club nerazzurro segue con attenzione entrambi i profili.

Spence resta il nome più caldo per la fascia

A fare il punto sul mercato è anche Sky Sport. L'Inter continua a valutare diversi profili per la corsia destra. Tra i nomi sul taccuino figurano Spence, Read e Vanderson, senza escludere altri giocatori proposti nelle ultime settimane.

Al momento, però, il candidato in cima alla lista sarebbe proprio Djed Spence. La trattativa si presenta tutt'altro che semplice, ma il laterale inglese viene considerato il principale obiettivo per rinforzare la fascia destra.

Romero resta un obiettivo, ma la trattativa è complicata

Discorso analogo per Cristian Romero. Il difensore argentino continua a essere un obiettivo concreto dell'Inter, ma convincere il Tottenham a privarsene non sarà semplice. Oltre al via libera del club londinese, sarà necessario trovare un'intesa anche dal punto di vista economico.

La dirigenza nerazzurra non ha fretta e intende prendersi tutto il tempo necessario per individuare la soluzione migliore. L'Inter continua quindi a lavorare su più tavoli, con Spence e Romero che restano due dei principali obiettivi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 20:15
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.